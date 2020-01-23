Эксперты в Давосе: цифровой аутизм ждет нас в будущем

Эксперт сказал, что при потреблении контента через интернет в голове работает центральная исполнительская сеть. А вот энергия, отвечающая за мышление, не поступает, написал сайт «Аргументы и факты».



«По сути мозг впадает в спячку. Поэтому не надо удивляться тому, что люди, которые редко вылезают из Twitter и Instagram, редко включают голову», — пояснил Курпатов.

Исследование показало, что около 40% детей в возрасте до 10 лет в РФ и США находятся в онлайне почти всегда.

Курпатов заявил, что то, что сейчас происходит, — цифровой аутизм. Люди, страдающие им, не умеют поддерживать длительный психологический контакт.