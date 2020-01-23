23 января 2020, 15:32
Эксперты в Давосе: цифровой аутизм ждет нас в будущем
Андрей Курпатов, руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка, заявил, что нынешнее поколение крайне зациклено на потреблении цифрового контента, из-за чего в будущем может быть интеллектуальная деградация, написал ТАСС.
Эксперт сказал, что при потреблении контента через интернет в голове работает центральная исполнительская сеть. А вот энергия, отвечающая за мышление, не поступает, написал сайт «Аргументы и факты».
«По сути мозг впадает в спячку. Поэтому не надо удивляться тому, что люди, которые редко вылезают из Twitter и Instagram, редко включают голову», — пояснил Курпатов.
Исследование показало, что около 40% детей в возрасте до 10 лет в РФ и США находятся в онлайне почти всегда.
Курпатов заявил, что то, что сейчас происходит, — цифровой аутизм. Люди, страдающие им, не умеют поддерживать длительный психологический контакт.