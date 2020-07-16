Эксперты уверены, что отечественное оборудование для лечения рака не уступает западным аналогам

«В нашем отделении радиотерапии на новом аппарате Clinac iX ежедневно проходят лечение до 90 пациентов. Линейный ускоритель позволяет нам реализовать самые современные методики облучения злокачественных новообразований», — рассказал Бенцион.

В свою очередь представитель российской компании-производителя линейных ускорителей для лучевой терапии «Фабрика радиотерапевтической техники» Дмитрий Соснов рассказал, какие ускорители выпускаются на предприятии.

«Выпускаемые модели ускорителей являются представителями последнего поколения аппаратной платформы Clinac — самой распространенной в мире», — указал Соснов.