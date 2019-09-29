Эксперты составили рейтинг лучших смартфонов по соотношению цены и функционала

Роскачество составило новый рейтинг смартфонов Подробнее

OnePlus 7T стал лучшим смартфонов на Android в 2019 году. Эксперты отметили немало время автономной работы этого гаджета, отличную камеру и стильный дизайн. Серебряную медаль отдали iPhone 11. Смартфон производства Apple может похвастаться большим в 6,1 дюйма экраном и мощным процессором. Камерой его снабдили тоже весьма хорошей.

Авторы материала поставили на третью строчку OnePlus 7 Pro. К его достоинствам отнесли процессор высокой производительности, мощную камеру и невероятно скоростной отклик датчиков распознавания лица и отпечатков пальцев.

Сразу за лидерами идут смартфоны от Google. На четвертом месте Google Pixel 3a и Google Pixel 3a XL. Их хорошая производительность сочетается с солидным временем автономной работы. Также эксперты отметили качество OLED-дисплеев.

Пятерку в списке лучших смартфонов замыкает еще один гаджет от OnePlus. Модель OnePlus 6T долго работает без подзарядки, быстро распознает лицо владельца. По мнению автора рейтинга, этот телефон хорош еще и тем, что невероятно быстро заряжается.

В списке также оказались Samsung Galaxy S10e, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, Samsung Galaxy Note 10 Plus, iPhone XR, Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus.