Эксперты Роскачества обновили рейтинг лучших телевизоров в РФ

Эксперты Роскачества обновили рейтинг лучших телевизоров, доступных в российской рознице. Специалисты посоветовали при выборе устройства обращать внимание на разрешение экрана, тип матрицы и качество звука, написал сайт ToDay News Ufa.

В целом в новом списке оказалось 222 телевизора — на 22 модели больше, чем в предыдущем. В числе лучших телевизоров LG OLED55BXRLB, Philips 55OLED805, работающий на базе ОС Android TV. Из бюджетных моделей россиянам рекомендуют рассмотреть такой вариант как Samsung UE50TU7090UXRU — LCD-телевизор с диагональю в 50 дюймов и разрешением 3840 × 2160.

Ранее стало известно, что производителей электроники могут обязать делать технику со сроком возможного использования до 10 лет. Вопрос внедрения европейских технических регламентов поручила проработать вице-премьер Виктория Абрамченко.

Изначально идею о продлении срока службы техники изложил в своем письме глава Минприроды Александр Козлов. Он обратил внимание на техрегламенты Европейского Союза. Документ обязывает производителей электроники предоставить покупателям возможность ремонтировать технику.