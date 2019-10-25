Эксперты развеяли лайфхаки-мифы о смартфонах

Некоторые «советчики» рекомендуют самостоятельно наносить аналог олеофобного покрытия на сенсорные экраны смартфонов, так как не все гаджеты имеют его изначально. Однако аэрозоль для автомобильных стекол или воск могут нанести вред устройству.

Другой совет — это программы по очистке памяти и ускорению работы устройства. Однако эксперты уверили, что современные гаджеты сами справляются с задачей оптимизации системы, и сторонние приложения могут скрывать рекламные вирусы, сообщил сайт «Актуальные новости».

Абсолютно бесполезными программами назвали так называемые восстановители битых пикселей и калибраторы аккумулятора.

Некоторые советы давно утратили свою актуальность. Например, рекомендация не оставлять смартфон на зарядке на ночь. Специалисты посоветовали только не допускать перегрева техники. Отдельно эксперты указали, что зарядное устройство обязательно должно быть качественным — фирменным либо идентичным по характеристикам.