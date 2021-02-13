Эксперты рассказали, зачем восьмерку в межгороде заменят на ноль

Планы Минцифры с 2025 года заменить восьмерку при наборе междугородных номеров на ноль, а международных на два ноля, связаны с унификацией. Также это позволит расширить базу номеров, сообщили «Известиям» эксперты.

Отказаться от восьмерки в начале номера планировали несколько лет назад, однако сроки постоянно сдвигались. В 2017 году предполагалось, что новые правила заработают с 2020 года. Теперь, согласно проекту приказа Минцифры, срок перенесли на 2025 год.

При звонках по межгороду сначала нужно будет набирать 0 вместо 8, для звонков в другие страны — 00 вместо 8-10.

По словам главы информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, «происходит некая унификация с остальным миром» — в других странах для дозвона также вначале набираются нули.

Член московского отделения Ассоциации юристов России Антонина Левашенко считает, что введение ноля при звонках по межгороду позволит расширить диапазон номеров — можно будет начинать их с восьмерки.