Эксперты рассказали, почему нельзя оставлять зарядку в прикуривателе

По данным телеканала «Царьград», прикуриватель не предназначен для зарядки устройств. Надолго оставленный провод может начать греться, что приведет в пожару. Кроме того, водители часто используют дешевые китайские провода плохого качества. Таким образом может сгореть сам гаджет.

Эксперты уточнили, что подключать зарядные устройства следует только к специально предназначенным для этого автомобильным розеткам.

Ранее Максим Ракитин, автоэксперт, главный редактор журнала «Клуб четыре на четыре» (Club 4×4), рассказал, как защитить автомобиль в аномальную жару. По словам эксперта, заявления о том, что в жару краска на машине может «поплыть» — это миф. Однако некоторые виды пластика, находящиеся внутри авто от длительных прямых лучей солнца все же могут пострадать. Ракитин отметил, что нельзя оставлять огнеопасные предметы под солнцем. Кроме того при посадке в раскаленный автомобиль может стать плохо владельцу.