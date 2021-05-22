Эксперты рассказали об опасностях при покупке сим-карты

При покупке новой сим-карты абоненту, скорее всего, достанется уже использовавшийся номер. Проблемы могут возникнуть, если к нему привязаны аккаунты в соцсетях и банковские карты, рассказали эксперты «Известиям».

Договор с сотовой компанией автоматически расторгается, если номером не пользовались больше полугода. Через какое-то время он поступит в повторную продажу.

Если этот номер указывали в соцсетях, то по нему можно найти аккаунт прежнего владельца и получить доступ к его учетным записям.

Особые риски несут владельцы банковских карт, не сменившие телефон, привязанный к карте.

Поэтому если симка долгое время не используется, нужно обязательно отвязать ее от своих аккаунтов и карт, отметили специалисты.

Новому владельцу могут поступать нежелательные звонки и сообщения, однако вероятность, что на номер будет приходить спам, невысокая, рассказали операторы.

В Angara Technologies Group посоветовали использовать двухфакторную аутентификацию в социальных сетях. В этом случае кроме для входа пароля нужно водить одноразовый код, который приходит по СМС.