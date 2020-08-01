Эксперты рассказали об опасностях общественного Wi-Fi

Использование общественных точек с бесплатным Wi-Fi может нести определенные риски, поэтому не стоит забывать о правилах кибербезопасности. Нельзя посещать финансовые сервисы или соцсети, совершать онлайн-покупки или проверять электронную почту.

Об этом РИА «Новости» рассказали опрошенные эксперты. Консультант Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Глеб Карманов напомнил, что злоумышленники могут перехватить данные текущей сессии также, как рядовой сотрудник может подслушать разговор высокопоставленных чиновников, и воспользоваться полученной информацией.

Поэтому рекомендуется не проходить авторизацию и не регистрироваться на сайтах, которые могут содержать критическую информацию для пользователя Глеб Карманов консультант Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет».

Руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев посоветовал не проверять почту через публичные сети Wi-FI и не вводить учетные данные, в особенности, в мобильном банке.

Предостерег от онлайн-покупок россиян директор управления информационных технологий ESET Russia Руслан Сулейманов.

Эксперт по кибербезопасности «Лабораториии Касперского» Дмитрий Галов напомнил, что общедоступные сети Wi-Fi обычно не шифруют трафик, поэтому злоумышленники могут проанализировать трафик и перенаправить пользователя на сайты с вредоносным софтом.

Это значит, что злоумышленники могут получить доступ к персональным данным пользователя, подключившись к той же точке доступа Дмитрий Галов эксперт по кибербезопасности «Лабораториии Касперского».

Некоторые эксперты предложили вообще не пользоваться открытыми Wi-Fi сетями, или подключаться к ним для поиска общедоступной информации, вроде просмотра новостей или прогноза погоды.

В конце июня власти Москвы сообщили, что в 43 парках столицы можно подключиться к бесплатному беспроводному интернету. На улицах и скверах города было оборудовано свыше трех тысяч точек общедоступного Wi-Fi.