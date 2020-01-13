Эксперты рассказали о сроке действия кислородных масок в самолете

Всем известно, что во время полета могут случиться экстренные ситуации, из-за чего придется использовать, в том числе, кислородные маски. Как правило, такое случается, когда в салоне уровень воздуха падает ниже необходимого уровня. Тогда маски сами выпадают из панелей над пассажирами.

Сами резервуары с кислородом, который подается через маски, находится в нижней части самолета, при этом иногда система давления воздуха в салоне выходит из строя. В этом случае используется химический кислород, хранящийся над сиденьями.

Такие кислородные баллоны рассчитаны на обеспечение пассажира воздухом на 20 минут. За это время пилот должен опустить самолет до уровня, на котором можно получить доступ к воздуху (что происходит достаточно быстро), после чего безопасно совершить аварийную посадку.

При этом скорость, с которой расходуется кислород, во многом зависит от того, насколько быстро дышит пассажир.