Эксперты рассказали, как цифровой след может навредить человеку при приеме на работу

Действия, совершенные в интернете, могут предоставить слишком много информации потенциальным работодателям. Об этом заявили представители браузера Vivaldi, написала «Газета.ru».

«Некоторые каналы и платформы могут раскрыть гораздо больше, чем вам хотелось бы, и это может стать препятствием в процессе приема на работу. Всегда существует вероятность того, что организации, хранящие ваши данные, могут использовать их не по назначению. Кроме того, данные могут подвергнуться утечке, в результате чего ваши данные окажутся в чужих руках», — говорится в сообщении пресс-службы.

К каналам, предоставляющим работодателям информацию, относятся социальные сети, приложения, общественные сети Wi-Fi, а также старые учетные записи. Чтобы скрыть свои данные, специалисты советуют воспользоваться настройками конфиденциальности.

Часто многие приложения не запрашивают разрешения на отслеживание геолокации, однако ее можно отключить в настройках телефона. А вход на сторонние сайты через социальные сети может оставить след ваших личных данных.

«Общественная сеть Wi-Fi по своей сути менее безопасна, чем ваша личная, поскольку вы не знаете, кто ее создал и кто еще может за ней наблюдать. Избегайте раскрытия личных данных в общественных Wi-Fi-сетях — они могут быть использованы не по назначению», — заключили эксперты.