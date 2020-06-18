Эксперты рассказали, как можно защитить смартфон от перегрева

Эксперты рассказали, как обезопасить свой телефон от перегрева в жаркое время года. Они поделились пятью простыми советами, которые помогут сохранить «жизнь» вашему телефону.

Первое важное правило — нельзя держать смартфон под прямыми лучами солнца. Из-за лучей, попадающих на телефон, он перегревается и выключается. Возобновить работу получится лишь после восстановления температуры корпуса.

Отмечается, что телефон выдерживает температуру до +35 градусов, если она выше, он выключается.

Помимо этого, от прямых солнечных лучей на экране телефона могут появиться пятна, избавиться от них можно лишь поменяв матрицу.

Также специалисты не рекомендуют носить чехлы и защитные пленки. Особенно, если они сделаны из силикона или плотной ткани, так как это повлечет за собой перегрев. Из-за дополнительного слоя понижается теплопроводность корпуса.

Не стоит перегружать телефон фильмами или тяжелыми файлами — это лишняя нагрузка на процессор, который также нагревается.

Если у вас слабый сигнал LTE также не рекомендуется пользоваться телефоном. Чем ниже сигнал сотовой сети, тем быстрее садится зарядка.

В случае перегрева смартфона — отложите его и не пытайтесь включить. Дайте ему время на восстановление.