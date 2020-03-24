    24 марта 2020, 16:10

    Эксперты рассказали, что удаленка угрожает информационной безопасности компаний

    Дарья Морозова

    Многие компании перевели своих сотрудников на удаленку из-за распространения коронавируса и оказались уязвимы в плане информационной безопасности. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на директора центра экспертизы R-Vision Всеслава Соленика.

    По его словам, одна из причин опасности — это то, что перевод на дистанционку «делается впопыхах»: мало времени «все настроить, протестировать, закупить в нужных объемах, настроить мониторинг и тому подобное».

    «При этом есть риски, связанные с организацией работы дома, — пользователи расслабляются, машины используются для личных задач, они не защищены даже антивирусом, вокруг посторонние для рабочей информации люди», — объяснил Соленик.

    Руководитель департамента информационной безопасности QIWI Екатерина Пухарева также добавила, что российским компаниям стоит срочно пересмотреть подход к информационной безопасности. Например, сотрудникам, работающим с домашних компьютеров, обеспечить терминальный доступ в интернет со всеми средствами защиты.