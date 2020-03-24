Эксперты рассказали, что удаленка угрожает информационной безопасности компаний

По его словам, одна из причин опасности — это то, что перевод на дистанционку «делается впопыхах»: мало времени «все настроить, протестировать, закупить в нужных объемах, настроить мониторинг и тому подобное».

«При этом есть риски, связанные с организацией работы дома, — пользователи расслабляются, машины используются для личных задач, они не защищены даже антивирусом, вокруг посторонние для рабочей информации люди», — объяснил Соленик.

Руководитель департамента информационной безопасности QIWI Екатерина Пухарева также добавила, что российским компаниям стоит срочно пересмотреть подход к информационной безопасности. Например, сотрудникам, работающим с домашних компьютеров, обеспечить терминальный доступ в интернет со всеми средствами защиты.