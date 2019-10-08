Мошенники стали чаще использовать сайты-двойники для обмана клиентов

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Сайты, которые копируют оригиналы, но создаются мошенниками, называются фишинговыми. Недавно Group-IB (международная фирма, занимающаяся предотвращением кибератак) обнаружила несколько десятков сайтов отелей и гостиничных комплексов в Сочи. Все эти сайты оказались клонами оригиналов.

Посетитель такого фишингового сайта оставляет заявку на бронирование номера на сайте, потом принимает звонок от оператора и оплачивает 50% или 100% от общей суммы за проживание. Оператор уверяет: на месте оплатить никак нельзя, так как в отеле не установлен ни кассовый аппарат, ни терминал.

В дальнейшем выясняется, что незадачливый клиент перечислил свои кровные деньги неизвестному ему физлицу или ИП. Подтвердить оплату гостиницы он не может, так как кассового чека нет.

Всего специалисты обнаружили приблизительно 60 сомнительных ресурсов, которые являются клонами сайтов реальных отелей.

«Особенно часто туристы сталкиваются с сайтами-клонами отелей, бронируя гостиницы в Краснодарском крае или в Абхазии. Использование известных брендов мошенников совсем не пугает: «чем дороже, тем лучше», — заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Похожая ситуация и с банками. Разница лишь в том, что мошенники копируют не только реальные банки, но и придумывают свои: разрабатывают дизайн сайта и даже программы лояльности, кредитования. «Живет» такой сайт от нескольких часов до нескольких дней. Обычно за это время на его «удочку» успевают попасться несколько граждан.

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Определить, что пользователь находится на фишинговом сайте, непросто. Одним из признаков является наличие страницы (или блока) с отзывами, но нет функции для написания отзыва самому пользователю. Мошенники могут скопировать практически любой сайт: надежных способов защиты от такого воровства пока не разработано.

Ведущий аналитик «Инфосекьюрити» Александр Вураско рассказал, что авиабилеты лучше приобретать на сайте авиакомпании, а отели бронировать лишь на хорошо известных, проверенных тысячами пользователей, сервисах. Необходимо проверять точность написания адреса в соответствующей строке браузера и сопоставлять данные сервисов с официальными данными отеля, банка, компании.