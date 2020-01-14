Эксперты предсказали будущее Windows 7

«Прекращение поддержки Microsoft ОС Windows 7 означает, что именно Microsoft перестанет выпускать обновления для нее. Мы понимаем, что система популярна и продолжим ее поддерживать. Но какие-то производители софта, конечно, могут последовать примеру компании-разработчика. „Семерка“ удобна и популярна, поэтому если вы регулярно устанавливали обновления на нее, то на сегодняшний день вы сравнительно защищены», — уточнил антивирусный эксперт лаборатории «Касперского» Алексей Маланов.

По мнению экспертов, из-за отсутствия официальной поддержки и обновлений Windows 7 хакерские атаки участятся.

«Ведь чем больше времени проходит с момента установки последнего обновления, тем выше становятся шансы злоумышленников на успешную атаку за счет эксплуатации обнаруженных уязвимостей. Для новых версий ОС разработчики стараются оперативно выпускать обновления, совершенствующие защитные механизмы и устраняющие выявленные уязвимости», — заметил консультант Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Глеб Карманов.

Специалисты убеждены, что со временем пользователи перейдут на более актуальные ОС.

«Придется поставить дополнительные средства защиты, а те, которые встроены в операционную систему — бессмысленны, так как без обновлений они уже не актуальны. Если обновления не будут выходить, то уязвимости будут появляться, а система будет „дырявой“. Если вы хотите остаться на конкретной ОС, или у вас нет другого выбора, нужно будет дополнительно платить за наложенные средства защиты», — пояснил генеральный директор компании Security Vision Руслан Рахметов.

Под теми пользователями, у которых нет иного выбора, эксперты чаще подразумевают корпоративный сектор. По оценке компьютерных специалистов, эти пользователи достаточно инертны и тянут с обновлением ОС до последнего. На это есть несколько причин: большой парк компьютеров и организационные трудности.

Ведущий научный сотрудник лаборатории проблем компьютерной безопасности Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации РАН Андрей Алексеевич Чечулин предложил заменит Windows 7 на ОС от Linuх.

«Это ядро распространяется бесплатно и существуют его российские версии, но нельзя сказать, что они широко распространены. Тем не менее, эта операционная система с хорошим оконным интерфейсом. Существует аналог всех офисных программ и я знаю организации, которые на этой ОС работают и у них все хорошо», — подчеркнул он.

Ранее 14 января Microsoft прекратила поддержку и обновление Windows 7. Компания посоветовала пользователям перейти на Windows 10.