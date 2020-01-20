Эксперты пояснили, как правильно использовать смартфон Xiaomi

По словам специалистов, необходимо выключить уведомления Google. В противном случае после авторизации в сервисах компании, приложение захламит телефон уведомлениями. Более лояльный вариант — настроить оповещения под свои интересы.

Следующий шаг — отключение автояркости на смартфоне. Несмотря на то, что эта функция самостоятельно регулирует яркость при разной освещенности, с ней возникает ряд проблем. Зачастую экран телефона становится либо слишком темным, либо слишком ярким. Эксперты убеждены, что гораздо проще устанавливать яркость вручную.

Специалисты предлагают также убрать водяной знак, который есть в камере практически всех смартфонов на Android. Так, название мобильного устройства появляется в нижем углу каждого снимка. Избавиться от водяного знака можно в настройках.

Также, по мнению экспертов, следует отключить рекламу. Обычно пользователи жалуются на баннеры и рекламу по файлам cookie. Если вам не хочется часто видеть объявления, то лучше выключить «Рекомендации» в приложении «Безопасность». Однако владельцам ОС MIUI придется повозиться.