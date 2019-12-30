30 декабря 2019, 10:08
Эксперты определили, чем кнопочные телефоны лучше сенсорных
Специалисты выяснили, что кнопочные телефоны до сих пор популярны. Такие гаджеты обладают несколькими преимуществами. Об этом сообщил сайт ichip.ru.
По информации ИА Nation News, пожилые люди обычно предпочитают модели с кнопками. Так им проще разобраться с телефоном. В этих телефонах также есть простой и быстрый набор номера по одной кнопке.
Кнопочные телефоны лучше подходят и для детей младшего школьного возраста. Гаджет не отвлекает их от учебы и общения, однако оставляет на связи с родителями. При этом имеет безопасный для глаз уровень излучения.
Более того, телефоны с кнопками проще и надежнее. По мнению экспертов, шпионское ПО установить на них непросто. Поэтому срочникам в Вооруженных Силах разрешают использовать кнопочные телефоны.