Эксперты определили, чем кнопочные телефоны лучше сенсорных

По информации ИА Nation News, пожилые люди обычно предпочитают модели с кнопками. Так им проще разобраться с телефоном. В этих телефонах также есть простой и быстрый набор номера по одной кнопке.

Кнопочные телефоны лучше подходят и для детей младшего школьного возраста. Гаджет не отвлекает их от учебы и общения, однако оставляет на связи с родителями. При этом имеет безопасный для глаз уровень излучения.

Более того, телефоны с кнопками проще и надежнее. По мнению экспертов, шпионское ПО установить на них непросто. Поэтому срочникам в Вооруженных Силах разрешают использовать кнопочные телефоны.