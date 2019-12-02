Эксперты одобрили создание сплошного радиолокационного поля вокруг России

Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС отметил, что эта инициатива очень важна для усиления безопасности государства. Это будет защищать РФ от воздушной угрозы, будь то баллистическая крылатая ракета или крохотный беспилотник.

Он рассказал, что действующая система предупреждения о ракетном нападении проходит практически по примеру наших границ: станции «Воронеж», «Контейнер», станции радиолокационного местного расположения на местах и система контроля космического пространства. Эта структура заведена в единый центр и работает в едином контуре.

«Радиус действия этих систем от 6 тысяч километров до 150 км. Мы видим все, что летит в нашу сторону. И, естественно, если мы видим, что летит в нашу сторону, то мы можем принять меры по ликвидации этих летательных аппаратов», - рассказал Литовкин.

Член Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», полковник запаса Андрей Головатюк так же одобрил планы Минобороны. Он напомнил, что в СССР было единое радиолокационное поле, которое стояло по всем границам. Оно отслеживало все пуски ракет, происходивших в пределах доступной видимости. После распада Советского Союза система была нарушена, имелись только определенные участки в наиболее опасных направлениях.

«То, что сейчас делается, это нормальное явление, и я считаю, что это достаточно четкая позиция и правильные шаги для того, чтобы обеспечить безопасность страны и контроль над всеми теми объектами, которые могут составить потенциальную угрозу как для безопасности стратегических объектов, так и для безопасности всей территории РФ», - заявил Головатюк.

Министерство обороны РФ заявило о своих планах по созданию сплошного радиолокационного поля для быстрого принятия мер в отношении аэродинамических угроз. В новую систему войдут загоризонтные станции типа «Контейнер». Они могут практически безошибочно находить самолеты в среднем за шесть минут. Сейчас основной целью действующего радиолокационного поля является отслеживание пусков баллистических ракет по территории страны.