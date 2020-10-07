Эксперты объяснили феномен популярности игры Among Us

Уточняется, что игроки называют Among Us «космической мафией» или «мафией в космосе». Она переняла черты настольной игры, аналогом которой является. Суть заключается в том, что человек управляет маленьким космонавтом, смотря на него сверху. Вместе с другими пользователями он должен выполнять различные задания на карте-звездолете.

В России игру заметили в конце минувшего лета. Ее цена составляет приблизительно 130 рублей. Мобильную версию на Android и iOS можно скачать бесплатно. При этом есть донат, который позволяет приобрести скины, шляпы и домашних животных.

По словам специалистов, игра понравилась людям со всей планеты, потому что многие любят детективы о запертых в одном помещении людях, среди которых есть убийца. Пользователям интересно смотреть на попытки героев вычислить предателя, пока тот проворачивает свои секретные дела.