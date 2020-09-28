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    28 сентября 2020, 13:20

    Эксперты назвали опасность дешевых смарт-часов

    Анастасия Кременчугская

    В России продажи «умных» часов демонстрируют стабильный рост. Эксперты рассказали, что экономия при покупке дешевого гаджета может обернуться убытками для россиян. Об этом сообщила «Российская газета».
    Эксперты назвали опасность дешевых смарт-часов

    Антон Куканов, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества, отметил, что бюджетные устройства не во всех случаях передают в зашифрованном виде данные геолокации и другую информацию, поэтому она может быть перехвачена злоумышленниками. Это серьезная уязвимость, если идет речь о местонахождении ребенка, констатировал эксперт, написал сайт «Экономика сегодня».

    «У дешевых умных часов сомнительных брендов — недолгая и не очень качественная поддержка устройств в плане обновлений безопасности», — пояснил Куканов.

    Эксперт привел в пример случай, когда пользователь купил «умные» часы недорогого бренда для своего ребенка и получил возможность следить за передвижениями чужого ребенка.

    По мнению специалиста, покупателям следует делать выбор в пользу более дорогих, но более безопасных гаджетов проверенных производителей. Кроме того, стоит проверить настройки приватности.

    Новости SMI.FM