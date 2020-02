Названы Android-приложения, которыми лучше не пользоваться

Более двадцати Android-приложений от китайского разработчика могут подвергнуть опасности личные данные пользователей. Некоторые способны записывать звонки и следить через камеру.

Как сообщил портал VPNpro, 24 популярных приложений китайской компании Shenzhen HAWK Internet запрашивают слишком много доступа к персональным данным.

К примеру, они пытаются получить возможность снимать фото и видео, записывать звук и делать звонки. В частности, приложение Candy Selfie Camera просит доступ к информации о местоположении и некоторым личным файлам, а программа-диктофон Sound Recorder запрашивает доступ к камере по непонятным причинам.

Признанные вредоносными программы всего скачали 382 миллиона раз. В список также попали Super Cleaner, Virus Cleaner 2019, File Manager, Joy Launcher, Turbo Browser, Weather Forecast, Hi VPN, Free VPN, Candy Gallery, Calendar Lite, Super Battery, Hi Security 2019, Net Master, Puzzle Box, Private Browser, Hi VPN Pro, World Zoo, Word Crossy! , Soccer Pinball, Dig it, Laser Break, Music Roam и Word Crush.