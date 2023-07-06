Технологии 06 июля 2023, 17:40 Эксперт в сфере кибербезопасности Царев заявил, что пока никто не способен сделать аналог Tinder

Читать 360tv в

Приложение для знакомств Tinder официально ушло из России, и пока невозможно говорить о том, что кто-то сможет запустить его аналог. Об этом РИАМО рассказал эксперт в сфере кибербезопасности и права в ИТ, управляющий RTM Group, член МРО «Деловая Россия» Евгений Царев.

По его словам, на разработку подобного рабочего приложения и запуска продукта нужны огромные деньги, суммы исчисляются миллиардами. Дело в том, что обычный пользователь не представляет себе всю сложность подобных технологий, добавил сайт Daily Moscow. Поэтому не может понять масштаб технологий и инвестиций, необходимых для поддержания проекта.

Авторы: