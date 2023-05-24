Технологии 24 мая 2023, 11:39 Эксперт в области бытовой техники Метко объяснил, по каким критериям следует выбирать кондиционер Валерий Метко: важными свойствами кондиционера являются вентиляция и фильтрация

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Хороший кондиционер должен не только охлаждать и греть, но и иметь такие функции, как вентиляция, фильтрация и увлажнение воздуха. Об этом изданию NEWS.ru рассказал эксперт в области бытовой техники Валерий Метко.

В некоторые кондиционеры производители встраивают дополнительные функции по типу ионизации, когда устройство может истреблять микробы и вирусы.

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«Все кондиционеры, даже самые недорогие, снабжены этими функциями. Есть дополнительные функции ионизации и светодиоды, которые истребляют вирусы микробов, фильтры, но все это второстепенная задача кондиционера», — сообщил Метко.

Тем, кто мучается от частой плесени в доме, следует покупать кондиционер с функцией «осушение», добавил эксперт.