Эксперт уверен, что регистрация смартфонов поможет бороться с кражами

По его словам, «сегодня, к сожалению, хоть и не очень часто, но мобильная связь используется людьми с нетвердым отношением с законом», а «добропорядочным гражданам нечего опасаться, их и так контролируют, эта мера ничего не изменит для них».

«Хоть новость как будто бы и неожиданная, но к этому все давно шло», — заключил Букштейн.