28 апреля 2020, 20:13
Эксперт уверен, что регистрация смартфонов поможет бороться с кражами
Регистрация смартфонов по серийному номеру «даст новые возможности для оперативно-розыскных мероприятий». Так считает шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн. Об этом сообщило ИА НСН.
По его словам, «сегодня, к сожалению, хоть и не очень часто, но мобильная связь используется людьми с нетвердым отношением с законом», а «добропорядочным гражданам нечего опасаться, их и так контролируют, эта мера ничего не изменит для них».
«Хоть новость как будто бы и неожиданная, но к этому все давно шло», — заключил Букштейн.