  • Эксперт усомнился в эффективности системы учета интернет-пользователей

    05 сентября 2019, 16:59

    Артур Блянихов

    Аналитик Эльдар Муртазин обсудил с ИА НСН идею создать единую государственную систему по учету просмотров контента и показов рекламы в российском сегменте Сети.

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    Специалист выразил уверенность, что в случае создание такой системы за каждым следить не будут, поскольку технически это сложно осуществить. По мнению Муртазина, вопрос заключается в другом, а именно в рекламе, чей медийный рынок вышел из-под контроля.

    «Используется все чаще нативная реклама, когда человек, получая издание, не может понять, что здесь реклама, что — нет. Это обесценивает рекламу как таковую. Здесь нужны другие схемы», — заметил эксперт.