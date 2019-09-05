Эксперт усомнился в эффективности системы учета интернет-пользователей

«Ведомости»: российские власти захотели узнать, что смотрят в Рунете Подробнее

Специалист выразил уверенность, что в случае создание такой системы за каждым следить не будут, поскольку технически это сложно осуществить. По мнению Муртазина, вопрос заключается в другом, а именно в рекламе, чей медийный рынок вышел из-под контроля.

«Используется все чаще нативная реклама, когда человек, получая издание, не может понять, что здесь реклама, что — нет. Это обесценивает рекламу как таковую. Здесь нужны другие схемы», — заметил эксперт.