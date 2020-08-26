26 августа 2020, 14:31
Эксперт: удалять сообщения с одноразовыми паролями бессмысленно
Президент «Консорциум Инфорус» Андрей Масалович рассказал, что нет смысла в удалении сообщений с одноразовыми паролями. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Он пояснил, что если телефон уже взломан, то злоумышленник и так получит это сообщение мгновенно, удалить вовремя в этом случае его невозможно.
«Если же он сразу не перехватил, то, как только у вас сеанс закрылся, эти SMS смысл потеряли», — заключил Масалович.