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    26 августа 2020, 14:31

    Эксперт: удалять сообщения с одноразовыми паролями бессмысленно

    Дарья Морозова

    Президент «Консорциум Инфорус» Андрей Масалович рассказал, что нет смысла в удалении сообщений с одноразовыми паролями. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    Он пояснил, что если телефон уже взломан, то злоумышленник и так получит это сообщение мгновенно, удалить вовремя в этом случае его невозможно.

    «Если же он сразу не перехватил, то, как только у вас сеанс закрылся, эти SMS смысл потеряли», — заключил Масалович.

    Новости SMI.FM