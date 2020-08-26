Эксперт: удалять сообщения с одноразовыми паролями бессмысленно

Он пояснил, что если телефон уже взломан, то злоумышленник и так получит это сообщение мгновенно, удалить вовремя в этом случае его невозможно.

«Если же он сразу не перехватил, то, как только у вас сеанс закрылся, эти SMS смысл потеряли», — заключил Масалович.