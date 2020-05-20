Эксперт спрогнозировал появление «цифрового» этикета после пандемии

По словам Шевчук, о новых правилах поведения в социальных сетях и мессенджерах можно говорить уже сейчас.

«Цифровой этикет, как набор общепринятых правил, сформировался стремительно. Буквально за месяц появились некие негласные правила. Например, если ты соглашаешься на участие в мероприятии онлайн, неприлично не включить видеокамеру. Если принимаешь приглашение, нужно хорошо выглядеть», — объяснила эксперт.

Она отметила, что голосовые сообщения и звонки в нерабочее время — это недопустимо. Так как человеку не всегда это может быть удобно. Шевчук уверена, что после пандемии работодатели продолжать проводить совещания дистанционно.