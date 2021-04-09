Эксперт счел преждевременным сообщение об атаках хакеров на счета россиян в мае

Специалист по информационной безопасности Алексей Лукацкий обсудил с RT предупреждение экспертов о том, что во время майских праздников ожидается атака хакеров на банковские счета россиян.

Отмечается, что хакеры попытаются воспользоваться уязвимостью мобильной системы, чтобы перехватить SMS для авторизации в банковских приложениях. В начале марта в теневом сегменте Сети был продан доступ к коммутатору одного из мобильных операторов.

«На самом деле в данной новости достаточно много непонятного, в частности, неизвестно, в какой стране и у какого оператора связи обнаружен данный уязвимый коммутатор, поэтому говорить о том, что атака ориентирована именно на российских пользователей, на мой взгляд, преждевременно», — заметил Лукацкий.

Он добавил, что есть более простые способы кражи денег со счетов. Например, установка вредоносной программы на компьютер или мобильник с целью перехвата смс-сообщений, которые уже приходят на телефон. Чтобы избежать возможных проблем, эксперт посоветовал настроить механизмы ограничений, предлагаемые банками.

«Это ограничения по операциям, по источникам операций, ограничения по суммам и по получателям денежных средств — создание так называемых белых списков получателей, а на все остальные операции будут требоваться дополнительные разрешения со стороны клиента», — уточнил Лукацкий.