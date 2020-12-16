Эксперт: сбои в работе WhatsApp связаны с ошибками программистов

Он пояснил, что все приложения время от времени «падают». WhatsApp особенно популярен, поэтому это имело такой резонанс.

По его словам, самая частая причина этого — ошибки программистов. Также перебои в работе приложений особенно заметны в Москве, как и любых других мегаполисах, потому что именно в крупных городах находятся крупные узлы Сети.