16 декабря 2020, 15:41
Эксперт: сбои в работе WhatsApp связаны с ошибками программистов
Представитель компании Clostra Антон Меркуров прокомментировал сбои в работе WhatsApp. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
Он пояснил, что все приложения время от времени «падают». WhatsApp особенно популярен, поэтому это имело такой резонанс.
По его словам, самая частая причина этого — ошибки программистов. Также перебои в работе приложений особенно заметны в Москве, как и любых других мегаполисах, потому что именно в крупных городах находятся крупные узлы Сети.