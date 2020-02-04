Эксперт Сбербанка: искусственный интеллект скоро будет управлять кадрами

По его мнению, это станет реальностью уже через несколько лет.

«Всё больше и больше фактор автоматизации за счёт ИИ будет влиять на кадровые и сложные управленческие решения», —сообщил Еременко.

Также он добавил, что некоторые эксперты настроены гораздо более скептично и считают, что «это не наступит никогда».