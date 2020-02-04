04 февраля 2020, 11:43
Эксперт Сбербанка: искусственный интеллект скоро будет управлять кадрами
Старший управляющий директор центра исследования данных Сбербанка России Максим Еременко полагает, что скором времени искусственный интеллект будет использоваться для принятия различных кадровых решений. Об этом сообщил NEWS.ru.
По его мнению, это станет реальностью уже через несколько лет.
«Всё больше и больше фактор автоматизации за счёт ИИ будет влиять на кадровые и сложные управленческие решения», —сообщил Еременко.
Также он добавил, что некоторые эксперты настроены гораздо более скептично и считают, что «это не наступит никогда».