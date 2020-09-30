Эксперт: Россия стала меньше отставать в сфере ударных беспилотников

Он уточнил, что долгое время у армии было очень маленькое количество тяжелых ударных беспилотников. По словам эксперта, на это тратилось большое количество денег, но в итоге в России все равно были самые примитивные модели.

«Что касается последних восьми лет, я, конечно, не хочу сказать, что мы сделали с десятью восклицательными знаками сумасшедший прорыв, но сделан прорыв, на который обращают серьезное внимание наши потенциальные противники», — заключил Баранец.