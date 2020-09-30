facebook_pixel
    30 сентября 2020, 15:22

    Эксперт: Россия стала меньше отставать в сфере ударных беспилотников

    Дарья Морозова

    Полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, что за последние семь лет Россия стала меньше отставать в сфере ударных беспилотников. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».

    Он уточнил, что долгое время у армии было очень маленькое количество тяжелых ударных беспилотников. По словам эксперта, на это тратилось большое количество денег, но в итоге в России все равно были самые примитивные модели.

    «Что касается последних восьми лет, я, конечно, не хочу сказать, что мы сделали с десятью восклицательными знаками сумасшедший прорыв, но сделан прорыв, на который обращают серьезное внимание наши потенциальные противники», — заключил Баранец.

    Новости SMI.FM