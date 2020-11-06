Эксперт рассказал, почему стоит удалить Facebook с телефона

По данным портала «Свободная пресса», он уточнил, что главный недостаток соцсети — это то, что она следит за пользователями и формирует ленту на основе их интересов.

«Компании также приходилось не раз объясняться, почему из ленты пропадали те или иные посты друзей», — пояснил Мясоедов.

Также он добавил, что приложение Facebook занимает много места в смартфоне. Кроме того, оно быстро тратит заряд батареи, поэтому удобнее пользоваться соцсетью с компьютера.