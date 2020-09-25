Эксперт рассказал, опасно ли пользоваться голосовыми помощниками

Он пояснил, что эти сервисы не могут записывать все происходящее. Соотвественно голосовые помощники ни за кем не шпионят и никуда не передают данные.

«Это неправда. Голосовые помощники активируются только в момент прямого обращения. А пока телефон выключен, он не имеет доступ к микрофону», — рассказал эксперт.