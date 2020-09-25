25 сентября 2020, 14:11
Эксперт рассказал, опасно ли пользоваться голосовыми помощниками
Специалист по обработке данных Артур Хачуян развеял мифы об опасности голосовых помощниках в смартфонах. Об этом сообщил ОТР.
Он пояснил, что эти сервисы не могут записывать все происходящее. Соотвественно голосовые помощники ни за кем не шпионят и никуда не передают данные.
«Это неправда. Голосовые помощники активируются только в момент прямого обращения. А пока телефон выключен, он не имеет доступ к микрофону», — рассказал эксперт.