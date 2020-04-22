Эксперт рассказал об особенностях боевой платформы «Маркер»

По данным издания, «Маркер» оснастят беспилотниками для уничтожения вражеских объектов и обеспечения разведки. Отмечается, что на боевую платформу можно устанавливать любое оборудование и несколько систем вооружения. За счет свободного перемещения по пересеченной местности, «Маркер» можно использовать где угодно, в частности, в труднодоступных для человека местах.

«За каждой такой роботизированной платформой будет стоять человек. Ставится военная задача на выполнение какой-то цели, и группа этих специалистов совместно работает. Это серьезный прорыв, поскольку поможет спасать и сохранять жизни военнослужащих», — заметил специалист.