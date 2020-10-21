Эксперт рассказал об опасности и пользе геолокации

Чаще всего за пользователями следят по геолокации в коммерческих целях компании, получившие на это разрешение при установке мобильных приложений. Гугл-приложениями также могут воспользоваться и иностранные спецслужбы.

Как рассказала агентству экономической информации «Прайм» адвокат Элеонора Абеле, лучше вообще без надобности не включать GPS на смартфоне и отключить все геометки в настройках камеры. Она посетовала, что при установке приложений часто появляется настойчивое предложение согласиться на определение местонахождения, и пользователи на него соглашаются.

При этом, отслеживание иногда оказывается полезным. Например, при совершении нападения, если вы не сможете дозвониться до полиции, но успели нажать свой адрес, можно будет отследить место, откуда поступил экстренный вызов. В такой же ситуации может оказаться человек, звонивший в скорую помощь.

Эксперт предложила для проверки слежки по геолокации набрать на мобильном комбинацию — *#21#. Также можно таким способом проверить, не включена ли переадресация сообщений, которой могут пользоваться мошенники для чтения личных сообщений. Если ответ поступит сообщение «не определено», значит, переадресаций нет.

«Помимо этого желательно проверить наличие незнакомых приложений, которые могут установиться без наличия ярлыка на рабочем экране», — посоветовала адвокат.