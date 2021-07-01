Эксперт рассказал о вреде пиратских версий Windows

Использование пиратской версии Windows может значительно навредить вашему компьютеру, заявил руководитель бизнеса кибербезопасности Tet Артур Филатов. По мнению Филатова, через нелицензионные версии программы злоумышленники могут скомпрометировать действия и данные пользователя. Об этом сообщило агентство «Газета.ru».

Эксперт отметил, что ресурсы компьютера могут использоваться взломщиками в преступных целях. Если такое случится, пользователь может столкнуться с серьезными репутационными рисками.

«Недостающие функции делают пиратский софт уязвимым для взлома, вирусных атак и полного паралича ИТ-систем, который, в свою очередь, может привести к финансовым потерям. Используя пиратское ПО, как частные, так и юридические лица подвергают себя огромному риску потери личных и корпоративных данных», — сообщил специалист.