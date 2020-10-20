Эксперт рассказал о тотальной слежке за владельцами смартфонов

Следят практически все установленные вами приложения. Если поставить анализатор трафика, то видны сотни неизвестных соединений с телефона в большой мир Евгений Черток лава IT-отдела компании «Рексофт»

По словам эксперта, в основном отсылаются данные о местоположении и поисковые запросы. Многие приложения при установке требуют предоставить доступ к камере, микрофону, списку контактов или сообщениям. Вся полученная в результате информация «анализируется и продается».

Можно попытаться заблокировать слежку, отключив мобильный интернет, wi-fi, bluetooth и геолокацию. Однако при следующем включении данные попадут на сервер. Кроме того, информацию о местоположении телефон все равно будет передавать, определяя геопозицию по вышкам сотовой связи.

Черток делает вывод, что «в эпоху всеобщей цифровизации приватности и личных данных фактически не существует». При желании отслеживать информацию можно даже с кнопочного телефона.