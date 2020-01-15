Эксперт рассказал о последствиях после отказа банков от Windows 7

«Клиентские данные не хранятся на персональных компьютерах. Это промышленные системы другого рода, которые совершенно не имеют никакого отношения к софту Microsoft вообще», — сообщил Матовников.

По словам аналитика, масштабных утечек персональных данных не произойдет из-за отсутствия обновлений операционной системы. Кроме того не стоит ждать подорожания банковских услуг.