facebook_pixel
    24 августа 2020, 14:50

    Эксперт рассказал о новейшей станции обнаружения воздушных целей «Контейнер»

    Артур Блянихов

    Гендиректор ОАО «НПК «НИИДАР» Кирилл Макаров рассказал сайту телеканала «Звезда» о работе новейшей станции загоризонтного обнаружения воздушных целей «Контейнер».

    Специалист напомнил, что во времена СССР создали три таких станции. Они находились в Николаеве, Чернобыле и под Комсомольском-на-Амуре.

    «В начале этого столетия наш институт использовал станции для обнаружения аэродинамических целей, то есть самолетов», — отметил Макаров.

    По его словам, после модернизации станции могут обнаруживать самолеты, крылатые ракеты и гиперзвуковые летательные аппараты других стран.

    Новости SMI.FM