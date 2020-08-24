24 августа 2020, 14:50
Эксперт рассказал о новейшей станции обнаружения воздушных целей «Контейнер»
Гендиректор ОАО «НПК «НИИДАР» Кирилл Макаров рассказал сайту телеканала «Звезда» о работе новейшей станции загоризонтного обнаружения воздушных целей «Контейнер».
Специалист напомнил, что во времена СССР создали три таких станции. Они находились в Николаеве, Чернобыле и под Комсомольском-на-Амуре.
«В начале этого столетия наш институт использовал станции для обнаружения аэродинамических целей, то есть самолетов», — отметил Макаров.
По его словам, после модернизации станции могут обнаруживать самолеты, крылатые ракеты и гиперзвуковые летательные аппараты других стран.