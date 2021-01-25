Эксперт рассказал о характеристиках американского бомбардировщика B-21 Raider

Кнутов отметил, что одна из главных задач американского бомбардировщика будет заключаться в подавлении и прорыве вражеских ПВО. Поэтому, по словам специалиста, в конструкции самолета используется высокоточное оружие и новейшие технологии малой заметности.

«Российские системы ПВО, включая С-400 и перспективный С-500 способны поражать как малозаметные цели, так и гиперзвуковые. В Сирии С-400 уже не раз успешно обнаруживал и сопровождал F-35 и F-22, что позволяет уничтожать малозаметные самолеты, в том числе и перспективный В-21Raider», — добавил собеседник информагентства.