Эксперт рассказал о главных признаках взлома смартфона

О том, что в смартфоне появилась вредоносная программа, которая отслеживает активность его владельца, могут говорить некоторые признаки. Обычно такие программы не так-то просто обнаружить, они не видны на экране или в списке установленных приложений. Заподозрить их наличие можно по любой аномальной или подозрительной активности.

Об этом рассказал агентству «Прайм» заместитель технического директора по развитию бизнеса группы компаний Angara Руслан Косарим. Он отметил, что переживать нужно, если телефон вдруг стал намного быстрее разряжаться.

«Одним из вероятных признаков взлома смартфона может быть увеличение скорости разрядки. Если он стал быстрее садиться, возможно, в нем поселился вирус-шпион, фоновая активность которого повышает нагрузку на аккумулятор», — указал эксперт.

Кроме того, на взлом могут указывать новые приложения, которые владелец смартфона сам не устанавливал. Если они действительно видны на экране, то чаще всего их невозможно удалить или даже просто закрыть. Могут приходить странные уведомления, не срабатывать программы антивируса, телефон может автоматически отключаться. Крайняя ситуация — беспричинное списание денег со счета, который указан в установленном на телефон мобильном приложении.