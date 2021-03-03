Эксперт рассказал, можно ли выявить слежку через смартфон

Директор PR-агентства ProAct Media Анатолий Саутин рассказал, что сотрудники спецслужб могут следить за обычными людьми при помощи их же гаджетов. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По его словам, вычислить это практически невозможно. Причем, не поможет даже просто выключить телефон.

«Если вы привлекли внимание спецслужб, то выявить слежку за собой не сможете. Никаких видимых сигналов об этом вы не получите. Они могут вас вести по мобильнику, даже если вы его выключите», — пояснил специалист.

Саутин уточнил, что для этого используются специальные технологии, о которых он по понятным причинам не может рассказывать подробнее. Но существуют и их аналоги, доступные обычным людям.

«Расскажу на примере доступных программ вроде „Локатора“, „Маячка“ или „Ребенок под присмотром“. Одна из моих бывших девушек так внесла мой номер в свою программу и смотрела, куда я езжу! Я обнаружил это случайно», — рассказал эксперт.

Он уточнил, что такие программы разрешены законом и ими может воспользоваться любой человек, который хочет следить за кем-то.