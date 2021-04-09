Эксперт рассказал, когда стоит включать авиарежим в смартфоне

Изначально авиарежим в телефонах был сделан для удобства в перелетах. Однако данная функция может быть полезна не только на борту. Об этом радио Sputnik рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Авиарежим в современных смартфонах служит для отключения всех беспроводных технологий: отключается связь с сетью, отключается Bluetooth, отключается Wi-Fi, и вы в данном случае остаетесь де-факто без связи, причем без связи не только телефона с оператором, но и без связи, например, с наушниками или умными часами», — объяснил он.

Он также дополнил, что аваирежим обычно включают, когда заряд телефона находится на исходе. Также аналитик порекомендовал обращаться к этому умению сотового, когда он неверно показывает какие-то данные. Например, не подключается к сети или зависает.