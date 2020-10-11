Эксперт рассказал, когда нужно менять сим-карту

Эксперт советует обновлять симку один-два раза в год и не стесняться ее менять при покупке нового телефона.

«Прежде всего, вас должно насторожить ухудшение качества связи и интернета — кратковременные разрывы связи или плохой сигнал. Как правило, это также сопровождается быстрой разрядкой гаджета», — перечислил Щельцин неполадки, которые могут возникнуть из-за неисправной сим-карты.

Кроме того, симку придется заменить, если «при использовании дедовского метода хранения контактов» они на карту уже не помещаются. В этом случае, вероятно, абонент использует старую версию сим-карты с меньшим объемом памяти. Современные симки, отметил собеседник, позволяют хранить больше записей.

Кроме того, старые карты могут не поддерживать технологию 4G. В этом случае устройство не может подключиться к быстрому интернету, который нужен для просмотра потокового видео и в современных приложениях на смартфоне.

Также эксперт посоветовал не обрезать старую сим-карту до размеров microSIM, miniSIM или nanoSIM при покупке нового телефона. А ставить в гаджет новую.