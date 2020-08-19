Эксперт рассказал, как заставить смартфон быстрее работать

Работу смартфона иногда замедляют слишком тяжелые или ставшие ненужными приложения, которые иногда функционируют в фоновом режиме. Если их удалить, гаджет будет работать быстрее.

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко пояснил в беседе с агентством «Прайм», что тормозить смартфон могут и виджеты на рабочем столе устройства.

Обычно медленно работают старые смартфоны — как на платформе iOS, так и на Android. Вероятны проблемы с быстродействием и у современных гаджетов из числа ультрабюджетных и на облегченной операционной системе Android Go.

Есть два способа ускорить старый или дешевый смартфон. Первый — изменить настройки системы и удалить ненужные приложения. Второй — заменить их на менее ресурсоемкие. Одними из действительно «тяжелых» приложений Гриценко назвал Facebook и YouTube.

«К примеру, на Android существуют облегченные версии приложений — например, Facebook lite, Google Maps Go», — заметил он.

Эксперт посоветовал пользоваться легкой мобильной версией сайта или сервиса. Для этого нужно зайти в него через веб-браузер. Если приложение тормозит, то от него можно и совсем отказаться.

Ускорит работу смартфона и отключение графических эффектов, а также анимации. Он будет более медленным, если в памяти хранилища свободным осталось меньше гигабайта.

Кроме того, можно найти сведения о работающих в фоновом режиме приложениях. У iPhone, например, они содержатся в разделе «Батарея». Возможность отключить их предусмотрена в пункте «Обновление контента» основных настроек. Если речь идет об Android, то придется экспериментировать с диспетчером приложений. Еще один вариант — активировать режим разработчика. Он, в том числе, позволяет ограничить работу фоновых программ.

«Обновление до последней доступной версии операционной системы не всегда помогает, а иногда может и ухудшить быстродействие», — подчеркнул Гриценко.

По его словам, вышедшие в последние 3-4 года гаджеты «тормозам» практически не подвержены. Если же смартфон работает медленно, то лучше всего купить любое современное устройство.