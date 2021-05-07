Эксперт рассказал, как защитить свой WhatsApp

Специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева рассказала, как защитить свой WhatsApp от злоумышленников. Об этом сообщило агентство «Прайм».

Про данным сайта «Свободная пресса», она рассказала, что нужно зайти в настройки WhatsApp Web. Там будет отображаться список всех устройств, на которых открыт ваш аккаунт. После этого нужно нажать кнопку «Выйти со всех устройств». После этого все посторонние сеансы будут завершены.

«Авторизация останется только на том мобильном устройстве, которое вы в данный момент держите в руках. Выход из устройств нужно будет подтвердить еще раз», — рассказала Ильичева.