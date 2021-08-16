Эксперт рассказал, как работают современные дорожные камеры

Аналитик рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы Денис Пилипишин рассказал, как работают современные комплексы фиксации дорожных нарушений. Благодаря нейросетям плохая погода больше не является для них препятствием, передала «Вечерняя Москва».

По словам Пилипишина, самые мощные из современных камер способны засекать нарушение скорости на расстоянии до 300 метров. В плохую погоду это расстояние уменьшается до 50 метров.

«Камера делает снимок автомобиля в 50 метрах, так как она ограничена мощностью инфракрасной подсветки, помогающей распознать номер при плохой видимости. Плохая погода — не сильное препятствие для камер. Ну разве что, когда номера совсем залеплены снегом», — сказал эксперт.

Так как изображения с камер анализируют нейросети, которые могут определять тип, марку и модель автомобиля по силуэту, логотипу и фарам, плохая погода больше не мешает фиксации нарушений.