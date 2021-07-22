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    22 июля 2021, 13:33

    Эксперт рассказал, как понять, что ваши персональные данные украдены

    Арина Бобкова

    Во время стремительного развития технологий бывает довольно сложно уследить за безопасностью своих данных. Основатель и генеральный директор Vivaldi Technologies Йон фон Течнер рассказал, как понять, что ваши данные были украдены. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Эксперт рассказал, как понять, что ваши персональные данные украдены

    Специалист отметил, что в первую очередь необходимо обращать внимание на рекламу. Если объявления подстраиваются под ваш образ жизни, то вполне вероятно, что данные были украдены.

    «Если вы заметили, что реклама становится более адаптированной к вашему образу жизни, это значит, что ваш цифровой след собран и используется рекламодателями. Например, вы только проверили, какая сегодня погода в другом городе, и сразу видите объявления о дешевых турах в этот город», — пояснил специалист.

    Кроме того, рекламные звонки также являются признаком утечки информации. Как правило, подобные звонки свидетельствуют ненадежности ресурсов, где вы оставляли информацию о себе.

    Чтобы избежать подобного, специалист порекомендовал использовать VPN-программу, часто очищать кэш и куки-файлы в интернете. Кроме того, при работе можно использовать режим «Инкогнито», а также тщательно проверять информацию, оставленную в интернете.

    «По возможности откажитесь от отслеживания или персонализированной рекламы. Вы можете изменить настройки конфиденциальности в Facebook и запретить социальному гиганту отслеживать ваши действия. Во время установки программного обеспечения или приложения для iPhone или Android всегда будьте внимательны к разрешениям, которые вы даете», — подытожил фон Течнер.