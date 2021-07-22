Эксперт рассказал, как понять, что ваши персональные данные украдены

Во время стремительного развития технологий бывает довольно сложно уследить за безопасностью своих данных. Основатель и генеральный директор Vivaldi Technologies Йон фон Течнер рассказал, как понять, что ваши данные были украдены. Об этом сообщила «Газета.ru».

Специалист отметил, что в первую очередь необходимо обращать внимание на рекламу. Если объявления подстраиваются под ваш образ жизни, то вполне вероятно, что данные были украдены.

«Если вы заметили, что реклама становится более адаптированной к вашему образу жизни, это значит, что ваш цифровой след собран и используется рекламодателями. Например, вы только проверили, какая сегодня погода в другом городе, и сразу видите объявления о дешевых турах в этот город», — пояснил специалист.

Кроме того, рекламные звонки также являются признаком утечки информации. Как правило, подобные звонки свидетельствуют ненадежности ресурсов, где вы оставляли информацию о себе.

Чтобы избежать подобного, специалист порекомендовал использовать VPN-программу, часто очищать кэш и куки-файлы в интернете. Кроме того, при работе можно использовать режим «Инкогнито», а также тщательно проверять информацию, оставленную в интернете.

«По возможности откажитесь от отслеживания или персонализированной рекламы. Вы можете изменить настройки конфиденциальности в Facebook и запретить социальному гиганту отслеживать ваши действия. Во время установки программного обеспечения или приложения для iPhone или Android всегда будьте внимательны к разрешениям, которые вы даете», — подытожил фон Течнер.