Эксперт рассказал, как определить, кто звонит со скрытого или неизвестного номера

Ни один звонящий не может полностью замаскироваться: сегодня достаточно средств, чтобы определить входящий номер. Как это сделать, рассказал агентству «Прайм» партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Широко используются разные базы данных мошенников и специальные приложения, которые разрабатывают банки, операторы связи и другие организации. Все они действуют по принципу определителя и сразу дают понять, откуда исходит звонок. Есть приложения, которые даже пишут, откуда может предположительно звонить неизвестный номер.

Но иногда даже так не выходит распознать, что поступил за звонок. В таком случае эксперт посоветовал при первых подозрениях, что это мошенник, сразу же класть трубку. Потом можно проверить номер через поисковики. Иногда получить нужную информацию можно через мессенджер: бывает, что там оказывается фото звонившего или описание его страницы.

Эксперт рассказал, как действовать в случае, если алкотестер показал наличие алкоголя, а на самом деле водитель его не употреблял. В такой ситуации нужно зафиксировать в протоколе свое несогласие с результатами. ГИБДД обязано доставить человека в медучреждение на экспертизу.