Эксперт рассказал, как обезопасить организации от утечки данных во время удаленки

Многие компании из-за угрозы распространения коронавируса перевели своих сотрудников на удаленку. Эксперт рассказал о безопасных способах работы из дома.

По словам специалиста, можно: либо забрать рабочий компьютер домой, либо подключиться со своего девайса к рабочему через программу удаленного доступа, либо установить корпоративное программное обеспечение (ПО) на свой домашний компьютер.

Для первого варианта необходимо использовать VPN. Это позволит использовать корпоративную сеть, но не гарантирует бесперебойную работу всех программ.

Обезопасить себя можно полным шифрованием диска с использованием сложных, случайно сгенерированных паролей, желательно не менее 20 символов.

Если вы воспользуетесь вторым вариантом, нет гарантии того, что домашний компьютер будет защищен от вирусов на 100%. Чтобы злоумышленники не смогли украсть данные, программа удаленного доступа должна иметь дополнительную защиту.

Третий вариант является самым опасным для компании. Получив доступ к одному незащищенному компьютеру, велика вероятность получить доступ к другим общим ресурсам компании.

Прокопенко поделился советами для безопасности: установите антивирусник, заведите три виртуальные машины (если мощность компьюьера позволяет), при скачивании exe-файла в Сети даже с проверенного сайта обязательно перед запуском проверяйте его цифровую подпись. А также копируйте критичные данные на внешний диск и отключайте его.